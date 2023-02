Beinasco, rinasce l'impianto sportivo “Spinelli” di via Serafino

Rinasce l'impianto sportivo “Spinelli” di via Serafino a Beinasco. Il Comune di Beinasco aveva infatti lanciato un bando pubblico, per la gestione biennale della struttura.

Iniziati i lavori di restyling dell'impianto

A vincerlo, la società sportiva San Giorgio di Piossasco, che in questi giorni ha avviato i primi lavori di ripristino e restyling dell'impianto. La società si accollerà le spese di manutenzione e rifacimento delle utenze interne: in cambio avrà la gestione esclusiva per il 2023 e il 2024. Potrà, eventualmente e tramite un accordo privato, renderlo disponibile anche a realtà del territorio interessate ad affittare gli spazi. Il Comune non avrà spese di alcun tipo.

Cannati: "Recuperato un pezzo di città"