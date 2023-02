Grugliasco, interventi di riqualificazione per migliorare l'accessibilità del parco Le Serre

Nelle scorse settimane il Parco Culturale Le Serre di Grugliasco, in via Tiziano Lanza 31, è stato interessato da diversi interventi di riqualificazione, finalizzati principalmente a garantire una migliore accessibilità ai disabili e più sicurezza a chi frequenta l'area. I lavori sono stati realizzati dalla ditta Futur Garden su mandato della Società Le Serre e riguardano diversi tratti del parco, a partire dalla zona di accesso.

A fianco della casetta “Scambialibro” è stato realizzato un breve percorso in legno che consente anche a chi utilizza ausili per disabilità motoria di raggiungere più agilmente l’“Oasi delle farfalle”, l'area data in concessione dalla Società Le Serre alla Cooperativa sociale Paradigma. Se non l‘avete ancora visitata, vi consigliamo di farlo: troverete diverse piante che attirano lepidotteri, messe a dimora e curate dagli ospiti dei centri diurni “CapoLavoro” e “Barattolo”.

A pochi passi dallo “Scambialibro”, quasi di fronte a Villa Boriglione, sono state installate quattro opere donate al Comune da Giuseppe Manolio, scultore, pittore e grafico originario della Lucania, da molti anni cittadino di Grugliasco. Le sculture, costruite in gran parte con metalli di recupero, raffigurano una mantide, una farfalla, un airone e un fiore di arnica.