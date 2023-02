Rogo cinema Statuto, parla un pompiere: "Tanta rabbia, ancora oggi non si è capito cosa vuol dire sicurezza" [VIDEO e FOTO]

"Stanotte non ho dormito sapendo di dover venire qui. Oggi ho tanta rabbia dentro perché quello accaduto il 13 febbraio del 1983 potrebbe accadere di nuovo". È visibilmente commosso Agostino Tortoreti, caposquadra dei vigili del fuoco di Torino che la sera del 13 febbraio 1983 intervenne insieme ai colleghi per spegnere l'incendio divampato al cinema Statuto in cui perirono 64 persone. Dei morti, 31 erano maschi e altrettanti femmine, mentre i rimanenti due erano un bambino e una bambina; la vittima più giovane aveva 7 anni, la più anziana 55.

"Angoscia per non aver salvato nessuno"

Tortoreti si trovava insieme ad altri pompieri in piazza Castello, per un intervento sull'insegna del bar Motta. Da lì furono dirottati in via Cibrario, dove si trovava la sala dove quella sera veniva proiettata "La Capra". "La scena vista - racconta - è stata angosciante. La cosa più triste è non essere riuscito a salvare nessuno". "La prima domanda che ho fatto - prosegue - è se ci fossero persone dentro e ci è stato detto che non c'era nessuno. Poi una persona dal cortile affianco ci ha urlato: guardate che ci sono delle spettatori all'interno. La fotografia è indelebile nella memoria: ci sono state 64 vittime".

"Prima di uno spettacolo conoscere uscite di sicurezza"