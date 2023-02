Settimo Torinese celebra il suo carnevale tra coriandoli, stelle filanti e la sfilata dei carri [FOTO]

Anche Settimo Torinese si mette in maschera. E si regala qualche giorno di festa spensierata. Tempo di carnevale, anche da queste parti. E complice una domenica dalla temperatura più mite rispetto alle scorse settimane, sono tanti i cittadini accorsi in strada per festeggiare.



Ad attenderli, insieme a tanti coriandoli e stelle filanti, anche i gruppi organizzati di majorette e tanti carri che hanno preso parte alla sfilata. Sul palco, anche la sindaca Elena Piastra che ha portato il saluto dell'amministrazione.



La prima cittadina, insieme ad alcuni consiglieri, assessori e membri della Pro loco, ha consegnato il diploma di partecipazione ai gruppi a piedi e alle squadre che hanno animato i carri.