Psicologi Online, la piattaforma per intraprendere un percorso terapeutico a misura delle proprie esigenze

Psicologi Online (www.psicologionline.net) è una piattaforma digitale che offre consulenze, colloqui e servizi di psicoterapia. Progettata per aiutare gli utenti a ritrovare serenità e pace interiore attraverso un percorso personalizzato, consente di trovare rapidamente un professionista in base alla propria località di riferimento, all'area di interesse o alla disponibilità per una consulenza via webcam.

La missione del brand, fondato da Emanuele Destro, è quello di normalizzare e promuovere il benessere mentale, fornendo un servizio facilmente accessibile e di alta qualità. Mediante la divulgazione e la fornitura di consulenze mirate, l'intenzione è quella di eliminare i vecchi pregiudizi associati a cercare l'aiuto di uno psicologo.

A differenza di altre aziende operanti in questo campo, Psicologi Online offre esclusivamente una selezione di Psicologi e Psicoterapeuti qualificati e con esperienza verificata, in grado di fornire un supporto efficace e di risolvere problemi specifici.

Non ci saranno psicologi improvvisati o brutte sorprese durante la prima sessione. Un percorso psicologico, del resto, non è una semplice questione tecnica, ma è un fatto di relazione, emozioni, empatia e sensibilità umana. Il cliente e il professionista si scelgono reciprocamente.

Gli utenti possono facilmente filtrare i terapeuti tramite gli elenchi presenti sulla piattaforma digitale, selezionandoli in base alla problematica da risolvere. È possibile, inoltre, visualizzare la scheda professionale del terapeuta scelto per conoscere tutti dettagli e leggere le testimonianze degli altri clienti. Tutto questo avviene in pochi e semplici click. Molti professionisti offrono poi una prima sessione gratuita per provare il servizio senza alcun rischio o preoccupazione.

Un'altra caratteristica distintiva del brand è la tutela del lavoro dei terapeuti. Psicologi Online, oltre a fornire un servizio di qualità, mira a non sottovalutare il lavoro dei giovani psicologi.

Infine, per quanto riguarda le consulenze a distanza via webcam, sono garantite la massima riservatezza e sicurezza. Psicologionline.net dispone di una piattaforma tecnologica e all’avanguardia, criptata e sicura, in piena conformità con il codice deontologico.

