Torino si regala nomi nuovi e rende omaggio alla mamma di Impastato, alla giornalista Ilaria Alpi e al matematico Tullio Regge

Sono state diverse le intitolazione decise ieri dalla Commissione Toponomastica della Città di Torino, presieduta dalla presidente del Consiglio Comunale, Maria Grazia Grippo.L’area gioco nella piazzetta Luciano Jona (Circoscrizione 2) è stata dedicata a Florentina Motoc, trovata morta il 9 febbraio 2001 lungo un canale di irrigazione nelle vicinanze dello svincolo Pianezza Collegno della tangenziale di Torino, costretta dalla criminalità organizzata a prostituirsi mentre invano sperava di ricongiungersi alla sua famiglia.Su richiesta dei consiglieri comunali Pierino Crema (PD) e Alice Ravinale (Sinistra Ecologista) il loggiato al secondo piano del Palazzo Civico di Torino prospiciente Sala Colonne e Sala Capigruppo è stato intitolato a Carlo Berruti, ferroviere e consigliere comunale di Torino del Partito Comunista d’ItaIia, vittima della violenza fascista, ucciso il 18 dicembre 1922 nelle campagne di Nichelino. Contestualmente, è stato deciso di integrare la dicitura della targa di “Via Berruti e Ferrero 1881-1922 1892-1922 Martiri della Libertà” con la targa aggiuntiva “Vittime della strage fascista 18-20 dicembre 1922”.A Felicia Bartolotta, vedova Impastato, attivista italiana, madre di Giuseppe “Peppino” Impastato, co-autrice del libro “La mafia in casa mia”, è stata invece dedicata l’area verde compresa tra via Monteponi, piazzale Pola e via Monte Sei Busi (Circoscrizione 2).Su proposta dell’assessore allo Sport della Città di Torino Mimmo Carretta, la Sala Conferenze del Palazzetto “Giovanni Asti” in viale Bistolfì 10 (Circoscrizione 3) è stata intitolata a Ercole Crisafi, pittore e dipendente comunale di Torino che prestò servizio al Settore Sport, in particolare all’interno dello stesso Palazzetto.L’area verde tra via G. Reni, via G. Balla e via G. Romita (Circoscrizione 2) sarà in memoria di Ilaria Alpi, giornalista e fotoreporter italiana che perse la vita il 20 marzo 1994 nel corso di un’inchiesta in Somalia, mentre lavorava per la Rai.Su proposta di un gruppo di residenti della zona, il giardino dell’area ex Paracchi, compreso tra via Pianezza, corso Potenza e il fiume Dora Riparia (Circoscrizione 4), sarà invece dedicato ad Angelo Vincenzo Gianotti, insegnante e studioso che diresse per oltre 40 anni la Casa Benefica di via Principi d’Acaja a Torino.Su proposta della presidente Maria Grazia Grippo, la traversa duecentoquarantanove di strada del Drosso (Circoscrizione 2) è stata ridenominata in memoria dell’insigne fisico e matematico Tullio Eugenio Regge, nato l’11 luglio 1931 a Torino e morto il 23 ottobre 2014 a Orbassano.Ad Alfonsina Morini detta Alfonsina Strada, considerata la “migliore ciclista d’Italia”, è stato dedicato il giardino compreso tra via Fagnano all’altezza del civico 30 e via Avellino (Circoscrizione 4).Lo spazio antistante la Parrocchia Madonna del Pilone in corso Casale 195 (Circoscrizione 7) è stato dedicato alla Madonna del Pilone.Sono state anche deliberate due targhe commemorative: in memoria del pittore Piero Martina, sulla facciata dell’immobile situato in lungo Po Cadorna 1 dove visse e lavorò (Circoscrizione 1), e di Andrea Chiomo, vittima della violenza fascista del dicembre 1922, all’ingresso degli ex bagni pubblici di via Saccarelli 18 (Circoscrizione 4).