Arrestato per spaccio: doveva anche scontare oltre tre anni di reclusione

Un cittadino nigeriano di 22 anni è stato arrestato dalla polizia per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo era anche colpito da un ordine di carcerazione.

Nella zona tra corso Toscana e via Verolengo, gli agenti hanno notato un uomo con fare sospetto e hanno presunto che stesse attendendo l’arrivo di qualcuno. Pochi minuti dopo è sopraggiunto a bordo di un monopattino un secondo uomo che si è avvicinato al magrebino consegnandogli qualcosa in cambio di denaro. Il gesto è apparso come una cessione di sostanza stupefacente.