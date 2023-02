Auto sfonda l'ingresso del Teatro Colosseo: brutto incidente in via Madama

Brutto incidente - fortunatamente senza gravi conseguenze - questa notte in via Madama, dove una Fiat Punto ha sfondato l'ingresso del Teatro Colosseo . Come si vede dallo scatto pubblicato dall'ente culturale al civico 71 la macchina ha pesantemente danneggiato la saracinesca posta a chiusura.

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale: fortunatamente nessuno è rimasto ferito nell'impatto. "Il Teatro Colosseo - si legge su Facebook - è già al lavoro per fare in modo che questa sera per lo spettacolo di Angelo Duro l'ingresso sia come sempre". Sul palco della struttura di San Salvario questa sera salirà il comico "maleducato", reduce dal successo al festival di Sanremo, con lo spettacolo dal titolo "Sono cambiato".