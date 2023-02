Vanchiglietta, un Centro d'Incontro ancora più bello per accogliere gli anziani del quartiere

Un Centro d'Incontro ancora più bello per accogliere in modo ancora migliore gli anziani di Vanchiglietta e non solo: sono stati rinnovati, infatti, i locali di corso Belgio 91, frequentati quotidianamente da moltissimi cittadini provenienti da diverse parti di Torino per svolgere attività ludiche e ricreative.

I lavori della Circoscrizione 7

I lavori hanno riguardato la messa in sicurezza della pavimentazione esterna, del cancello esterno e de passo carraio, la piantumazione di nuovi alberi, il rifacimento della tettoia esterna e la sostituzione delle porte interne.

L'intervento è stato realizzato dalla Circoscrizione 7: "Abbiamo deciso - spiegano i coordinatori delle Commissioni competenti Silvio Sabatino e Ferdinando D'Apice - di rendere più funzionale ed accogliente lo spazio di corso Belgio, all'interno del quale si svolgono diverse iniziative culturali e sociali con la partecipazione di molti residenti".