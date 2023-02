Grugliasco, iniziati i lavori di asfaltatura delle strade

L’Amministrazione comunale di Grugliasco ha avviato un piano di asfaltature e sistemazione delle strade cittadine che si protrarrà fino alla prossima primavera quando le condizioni meteo saranno meno rigide e sarà più facile intervenire. Intanto gli operai sono al lavoro in via Cln con i livellamenti dei passaggi pedonali e le asfaltature, al borgo con bitumazione e tracciature sella segnaletica orizzontale e in centro in piazza Matteotti.