I tifosi del Nantes invadono piazza Vittorio: birra e cori prima della sfida con la Juventus [VIDEO e FOTO]

E’ una vera e propria invasione gialloverde quella in atto in piazza Vittorio Veneto. I tifosi del Nantes, prima della sfida di Europa League di questa sera con la Juventus, hanno infatti scelto la piazza che affaccia sulla Gran Madre come punto di ritrovo per bere birra e far notare la loro presenza con cori.

I primi ultras, quelli appartenenti al principale gruppo della Brigade Loire, sono arrivati in città già questa mattina, scortati dalla polizia. Le forze dell’ordine monitorano la situazione a distanza, per evitare che possano esserci scontri tra i tifosi della Juve e i francesi. Qualche mese fa furono gli ultras del Psg a invadere Torino, con torciate e fumogeni sulla scalinata della Gran Madre.

I tifosi del Nantes, circa un migliaio al momento, partiranno poi tra le 18 e le 19 dal Valentino per recarsi all’Allianz Stadium. Alle 21 il match d’andata dei sedicesimi d’Europa League in uno stadio che si preannuncia tutto esaurito. Le due squadre si sono incontrate una sola volta nella storia: nel 1995/1996, in Champions League. In una competizione che vide la Juventus trionfare e Gianluca Vialli, a segno sia all'andata che al ritorno, alzare la coppa al cielo.