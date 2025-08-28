Chiusura del Sinodo di Torre Pellice: Trotta confermata moderatora valdese per la settima volta

È stata rieletta per la settima volta e si prepara ad affrontare il suo ultimo mandato. In chiusura del Sinodo valdese e metodista di Torre Pellice – concluso ieri, mercoledì 27 agosto – la diacona Alessandra Trotta è stata riconfermata moderatora della Tavola valdese. Assieme alla sua sono state riconfermate tutte le altre cariche dell’organo che rappresenta ufficialmente le chiese metodiste e valdesi: Dorothea Müller (vice moderatora), Ignazio Di Lecce, William Jourdan, Ulf Hermann Koller, Andrea Sbaffi e Davide Rostan.

I lavori sinodali hanno toccato temi di attualità come la questione carceraria, le migrazioni, le politiche territoriali e, in modo particolare, l’impegno per la pace. Inoltre l’assemblea ha dato mandato alla Tavola valdese di sollecitare il Governo italiano al riconoscimento dello Stato di Palestina.