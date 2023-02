Lo snowboarder Ian Matteoli operato d’urgenza al Maria Vittoria

È stato operato d’urgenza alla milza, domenica 12 febbraio, all’Ospedale Maria Vittoria, il campione italiano di snowboard, Ian Matteoli. Il giovane atleta piemontese ha 17 anni ed è il primo italiano a essere salito sul podio in una gara di big air di Coppa del Mondo, precisamente svolta nell’anno 2022 a Copper Mountain, nello stato del Colorado, degli Stati Uniti d’America.

Una brutta caduta, durante l’allenamento, ha provocato un’emorragia interna e ha causato la rottura della milza e la lesione dell’ileo. Tempestivi i soccorsi e l’intervento salvavita svolto dall’équipe chirurgica dell’Ospedale Maria Vittoria, diretta dal dott. Francesco Quaglino e composta dal dott. Federico Festa, dalla dott.ssa Jasmine Micari e dall’anestesista, dott.ssa Agnese Bisciaio.

Ottimo il decorso post operatorio; il giovane atleta è ancora ricoverato presso l’Ospedale Maria Vittoria e verrà dimesso nei prossimi giorni. Purtroppo l’infortunio non permetterà al campione di snowboard di competere ai Campionati mondiali di freestyle, organizzati dalla Federazione Internazionale sci e snowboard, che si svolgeranno in Georgia nella località di Bakuriani, dal 19 febbraio al 5 marzo.

Il 17enne piemontese, dovrà fermarsi per circa tre mesi, ma potrà continuare a gareggiare a partire dalla prossima estate La struttura di Chirurgia Generale dell’Ospedale Maria Vittoria è Centro di Riferimento Regionale per le Neoplasie della Tiroide e Ghiandole Endocrine e Centro di Riferimento Regionale per le patologie del Colon Retto.