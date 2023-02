Ancora aria di primavera su Torino e provincia, ma non facciamoci l'abitudine: da giovedì si cambia

Ancora un weekend primaverile, su Torino e provincia, in attesa di un cambiamento. L'anticiclone atlantico sbarrerà ancora la strada alle perturbazioni almeno fino a giovedì prossimo, mantenendo temperature piuttosto miti. Rimandate ancora le piogge, ma si vede uno spiraglio per il prossimo fine settimana.

A Torino quindi avremo questa situazione: fino a mercoledì 22 febbraio cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per nubi alte e velature. Al mattino possibili nebbie o foschie dense su pianure attorno alla città. Nuvolosità in aumento a partire da mercoledì. Tutto questo favorirà l'accumulo di inquinanti con una bassa qualità dell'aria.