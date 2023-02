La vita oltre le macerie e il terremoto. All'ospedale da campo del Piemonte in Turchia nati tre bambini

In un paese devastato da morte e macerie c'è ancora spazio per la vita. Nell'ospedale di campo EMT-2 del Piemonte allestito ad Antiochia, area colpita dallla devastazione del sisma, sono nati nelle ultime ore tre bambini ed è attualmente in corso un cesareo.

L'ospedale, uno dei dodici al mondo, è stato attivato pochi giorni fa. Dall'aeroporto di Levaldigi è partito lo scorso mercoledì 15 febbraio, il team di Maxiemergenza coordinato dal dottor Mario Raviolo con 61 operatori sanitari.