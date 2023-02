Rivoli, doppio intervento dei pompieri nella notte: a fuoco un deposito e una cascina

E' stato Rivoli l'epicentro degli interventi dei Vigili del fuoco nella notte appena trascorsa. I pompieri sono intervenuti attorno alle 2 (e stanno finendo di completare l'opera dopo l'alba) per spegnere l'incendio di un deposito di materiali vegetali in via Villarbasse 93, dove a lungo si è temuto per il crollo della struttura, piena di fieno e rotoballe.

Nessuna persona ferita o coinvolta

Per fortuna, non risultano persone ferite o coinvolte. Nelle vicinanze, i Vigili del fuoco sono stati chiamati a spegnere anche il rogo che si era sviluppato in una cascina che faceva da deposito di materiale agricolo. Anche in questo caso non si segnalano feriti o problemi per le persone.