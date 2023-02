La 24 Ore di Torino corre veloce e anticipa al 25 febbraio l'edizione 2023

Dopo di allora la gara ha proseguito nella sua esistenza attirando sempre più attenzione non solo in Italia tanto che molte iscrizioni arrivano anche dall’estero. Merito anche del “teatro” della gara, il bellissimo Parco Ruffini.

Il programma di gare comprende come da tradizione più distanze: oltre alla 24 Ore che scatterà alle ore 10 del 25 per concludersi alla stessa ora del giorno dopo sono previste anche la 8 Ore e la 100 Km, con classifiche proprie.

Escludendo la storica edizione iridata del 2015 (300 arrivati al traguardo, vittorie per il tedesco Florian Reus con 263,899 km e per l’ungherese Katalin Nagy con 244,495 km), i primati della gara sono di Piero Lattarico, che nello stesso anno vinse la prova open con 241,236 km e per Silvia Lorenza Caraffa Braga, prima nel 2017 con 195,519 km percorsi.