Venaria, 38enne croato e 40enne marocchino arrestati per furto dalla Polizia locale

Un croato di 38 anni e un marocchino di 40 sono stati arrestati dalla polizia locale di Venaria per furto. I due derubavano gli automobilisti, preferibilmente donne: si avvicinavano alle auto in sosta, distraevano la conducente e portavano via la borsetta, spesso appoggiata sul sedile lato passeggero.

Venerdì una pattuglia della polizia municipale, in via Druento, ha fermato i due a bordo di una vecchia Fiat Punto: erano in possesso di sei smartphone, alcune carte di pagamento, oltre a contanti e oggetti di valore appena acquistati. Un automobilista aveva segnalato un furto subito pochi minuti prima.

Le indagini hanno confermato che i due, poco prima di essere fermati, avevano derubato almeno tre diverse persone, utilizzando inoltre la tessera bancomat di una di queste per prelevare 1000 euro in contanti e per effettuare acquisti per oltre 1400 euro.

Parte della refurtiva è già stata riconsegnata alle vittime mentre i due soggetti sono stati arrestati e portati in carcere a Ivrea, in attesa dell'udienza di convalida in tribunale.