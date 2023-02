Federalberghi e Teatro Regio firmano un accordo per promuovere il turismo e la cultura

Feralberghi Torino e il Teatro Regio hanno siglato un accordo di partnership per offrire nuovi benefit ed esperienze ai turisti che visitano la città e per avviare una collaborazione reciproca al fine di promuovere la cultura e le rispettive attività. I turisti che soggiorneranno in una delle strutture ricettive associate a Federalberghi Torino potranno beneficiare di uno sconto esclusivo del 10% sulla tariffa prevista per le opere e gli spettacoli in cartellone.

L'accordo prevede inoltre la possibilità, per il Teatro Regio, di usufruire delle strutture ricettive e dei canali di comunicazione di Federalberghi Torino per promuovere le proprie attività o di sviluppare attività di co-marketing.

Federalberghi si rende disponibile, inoltre, a gestire l’accomodation e l’incoming per conto del Teatro Regio e a valutare la definizione di proposte turistiche aggregate che comprendano, ad esempio, la vendita della camera abbinata all’ingresso all’evento. Il Teatro Regio forte del proprio know-how nell’’organizzazione di spettacoli, potrà essere di supporto nella creazione di eventi ad hoc come visite tematiche o in notturna, aperitivi, cene, convegni e riunioni.

Per sancire l’accordo raggiunto, giovedì 23 febbraio, una delegazione di imprenditori alberghieri associati a Federalberghi Torino verrà ricevuta dal Sovrintendente per un aperitivo e assisterà alla prova generale dell’Aida di Giuseppe Verdi.