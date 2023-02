Allo storico Carnevale di Ivrea un lunedì mattina all'insegna della Zappata degli Scarli

Tradizione vuole che nella mattinata del lunedì l’ultima sposa dell’anno al braccio del Generale e lo sposo affiancato al Sostituto si rechino nel luogo ove verrà innalzato lo Scarlo. Lo Sposo, ricevuto il piccone da uno degli Aiutanti di Campo, dà un colpo sul terreno e là si amplierà poi la buca; la sposa dà poi un colpo con la pala che le viene consegnata dall’altro Aiutante. Mentre si compie la Zappata, il Generale si toglie la feluca dal capo e a voce alta dice «Ciamo testimuniansa che n’tla Parochia d’... l’è piantase al pich a l’uso antic».

Si è aperta così la giornata di lunedì che ha visto protagoniste 5 coppie di sposi: Annalisa De Biasio e Luca Vaglio per la parrocchia di San Maurizio; Cristina Calanni e Claudio Sanzò per la parrocchia di S. Ulderico; Martina Formia e Riccardo de Zan per la Parrocchia di San Lorenzo; Erika Boetto e Mariano Valle per la Parrocchia di San Salvatore; Roberta Enrico e Salvatore Ciappa per la Parrocchia di san Grato.

