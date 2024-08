A Torino canta Alexander, il basso-baritono che ha scelto la strada per diffondere la lirica tra la gente

Tra i tanti artisti di strada che animano Torino, ce n'è uno che non può passare inosservato perché diffonde tra la gente una forma musicale non proprio “popolare”: si tratta di un giovane cantante lirico con voce basso-baritono ed è possibile incontrarlo spesso in via Roma, all'ingresso della Galleria San Federico.

La storia

Il suo nome è Alexander Ovsyanikov ed è originario di Arcangelo, città della Russia settentrionale affacciata sul mar Bianco, ma ha scelto la nostra città come base dove vivere e studiare: “Sono arrivato qui - racconta – nel 2015 e spero di poter presto prendere la cittadinanza italiana: in Svizzera mi sono innamorato delle montagne e tra Torino e Milano ho scelto la città che me la ricordava di più, restandogli fedele; la mia opera preferita è la Turandot di Giacomo Puccini anche se vorrei approfondire Johan Sebastian Bach”.

I sogni

Alexander si è diplomato al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di piazza Bodoni e si è esibito in diverse location della città tra cui la Chiesa dello Spirito Santo al Quadrilatero Romano, ma il suo sogno è quello di conquistare il mondo: “Ho fatto diverse audizioni – prosegue - per entrare nei teatri, come ad Aosta, e mi sono proposto a varie agenzie: presto, però, vorrei specializzarmi in musica barocca, molto apprezzata in Germania e in Olanda”.