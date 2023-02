Venerdì all'ippodromo di Vinovo prima riunione di gare del 2023

La pausa è stata relativamente breve e ora è tutto pronto. Perché finalmente venerdì 24 febbraio i cancelli dell'Ippodromo di Vinovo riapriranno per la prima riunione del 2023. Solo l'antipasto di una stagione che per l'impianto torinese e per il trotto piemontesi si annuncia ricchissima di appuntamenti ma anche di potenziali soddisfazioni.

Primo appuntamento con sette corse, a partire dalle 14.30, e la più importante sarà il premio Aosta, riservato ai cavalli anziani disposti su tre mastri dal 2060 ai 2100 metri. Poi due corse riservate ai 3 anni e non mancherà l'appuntamento per i gentlemen.

Un modo per riprendere il filo con il trotto e per cominciare a ragionare su quello che verrà. Aprile infatti sarà un mese molto intenso, con il Gran Premio Costa Azzurra fissatà per lunedì 10 aprile, quello di Pasquetta. Arriverà tre settimane prima del GP Lotteria ad Agnano, sarà una prova generale per molti big. Poi il 16 aprile il GP Città di Torino, sempre per i 4 anni, mentre la prima domenica di settembre, ci sarà il ritorno sulla pista di casa del GP Marangoni per i 3 anni. E il 1° novembre, immancabile ormai, anche il GP Orsi Mangelli. In mezzo però tanti altri appuntamenti, con le notturne che torneranno in estate e molte sorprese che sveleremo di volta in volta per coinvolgere ancora maggiormente il pubblico.