Volpiano si gode il carnevale tra carri, sfilate, coriandoli e tanto divertimento [FOTO]

Carri, maschere, coriandoli e voglia di divertirsi. Ecco gli ingredienti che Volpiano ha messo insieme nella sua ricetta del Carnevale. E il pubblico ha risposto con grande entusiasmo, accogliendo con applausi e soddisfazione la sfilata dei carri che ha invaso pacificamente le strade della città nel fine settimana.

Un grande divertimento sia per i piccoli che per i più grandi, soprattutto dopo gli anni di difficoltà e limitazioni dovute alla pandemia. Ore di serenità e di gioco, grazie alla partecipazione dei tanti volontari che hanno dato il proprio contributo per rendere indimenticabile questa celebrazione.