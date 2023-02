Salone del Libro, Lo Russo: "Un circo Barnum. Ora si decide con Viale e Cirio". E il sindaco attacca Biino

"Io mi risiederò al tavolo con solo due interlocutori: Silvio Viale, presidente dell'Associazione Torino Città del Libro, ed il governatore Alberto Cirio. Nessuno altro. Tutti gli altri soggetti, che hanno partecipato al Circo Barnum degli ultimi mesi, non hanno legittimazione per interloquire con il Comune". Non usa mezzi termini, e soprattutto non nasconde la rabbia, il sindaco Stefano Lo Russo intervenendo in Commissione sulla procedura per la scelta del nuovo Direttore del Salone del Libro 2024-2026. Un iter che di fatto la scorsa settimana si è chiuso con un nulla di fatto, con tutto rimandato a giugno per chiamata diretta.

"Dichiarazioni inopportune"

Per individuare il successore di Nicola Lagioia, la Fondazione Circolo dei Lettori aveva pubblicato un bando. Una manifestazione d'interesse segnata soprattutto da polemiche, a partire dalle dichiarazioni a mezzo stampa dell'assessore regionale al Welfare Maurizio Marrone, fino ad arrivare a quelle del presidente del Circolo Giulio Biino. Esternazioni che Lo Russo oggi ha bollato come "inopportune". "Non troverete nostre dichiarazioni - ha poi aggiunto - perché abbiamo avuto il massimo rispetto per la procedura, che ha visto un fiorire copioso ed inopportuno di interviste da parte di componenti della commissione, o peggio di assessori come Marrone".

Attacco a Biino