Furto auto di lusso, la Polizia sequestra beni per oltre mezzo milione di euro ad un 56enne

L’uomo, 56 anni, con diverse condanne definitive a proprio carico per delitti contro il patrimonio, era stato, in tempi più recenti, individuato nell’ambito di un’indagine condotta dalla Polizia Stradale di Torino come appartenente ad una banda dedita al furto e alla ricettazione di autovetture di lusso che, una volta rubate, venivano smontate in varie parti e poi esportate in diversi paesi del Nord Africa. Fatti per i quali l’uomo è stato condannato in primo grado nell’anno 2021 e per il quale vige la presunzione di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva.