Gli anarchici manifestano fuori dalla Direzione Investigativa Antimafia di Torino: “Alfredo libero”

Non si placano le manifestazioni di solidarietà dell’area anarchica torinese nei confronti di Alfredo Cospito.

A due giorni dall’udienza in Cassazione che potrebbe decretare (o no) la revoca del 41bis, una ventina di militanti ha provato ad avvicinarsi alla sede torinese della Direzione Investigativa Antimafia di Torino in via Parma. Un tentativo vano, anche a causa dell’intento dispiegamento di forze di polizia in tutto il quartiere Aurora: camionette e reparti in assetto antisommossa hanno sbarrato la strada ai manifestanti, controllati dai balconi dagli agenti della Digos.

Gli anarchici, vista l'impossibilità ad avvicinarsi alla Dia, hanno ripiegato in largo Brescia. Qui, a due passi dall’ex Asilo, hanno distribuito dei volantini ai passanti, appeso tre striscioni e tenuto un comizio per chiedere, ancora una volta, la revoca del 41 bis al leader della Fai Cospito.

Venerdì, alle 11, in concomitanza con l'udienza romana, si terrà invece un presidio fuori dal tribunale di Torino.