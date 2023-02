La Polizia arresta per tentato omicidio l'autore della sparatoria dello scorso 18 novembre in corso Agnelli

La Polizia arresta per tentato omicidio l'autore della sparatoria di corso Agnelli

Nel corso del pomeriggio di venerdì 17 febbraio u.s., la Polizia di Stato ha dato esecuzione all’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Torino nei confronti di un uomo italiano gravemente indiziato di tentato omicidio e porto abusivo di arma comune da sparo.

Il provvedimento cautelare si riferisce ai fatti verificatisi in questo corso Agnelli 156, il 18 novembre 2022, quando un giovane era stato attinto da un colpo di arma da fuoco alla coscia destra.

Le articolate indagini, condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Torino sotto la direzione della locale Procura della Repubblica, consentivano di ricostruire con precisione la dinamica della sparatoria.

Emergeva pertanto che, all’epilogo di una lite per futili motivi, l’uomo avrebbe impugnato una pistola, verosimilmente occultata nelle vicinanze del luogo della sparatoria, per rivolgerla in direzione del suo contendente, esplodendo alcuni proiettili al suo indirizzo, senza attingerlo.

Nell’occorso, tuttavia, uno dei proiettili esplosi andava a colpire, per errore, la gamba di una terza persona presente ai fatti, che si era interposta tra i due litiganti per cercare di porre fine all’alterco.

All’esito dell’esecuzione del provvedimento restrittivo, l’uomo veniva associato presso la locale Casa Circondariale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il procedimento penale versa nella fase delle indagini preliminari e pertanto vige la presunzione di non colpevolezza a favore dell’indagato, sino alla sentenza definitiva.