L'Asl To3 lancia una giornata di screening gratuiti contro l'Epatite C

, via Rivalta 29 – ingresso principale – in orario 8.30 – 11.30

, via Brigata Cagliari 39 – ingresso principale - in orario 8.30 – 11.30

Polo Sanitario di Venaria Reale

, via Don Sapino, 152 -

. In caso di positività

, verr

à eseguito un prelievo di sangue per la conferma della presenza del virus (HCV-RNA). Se questa è confermata, verrà prenotata una visita presso uno specialista per l

’

avvio del percorso di cura. Tutti questi passaggi sono gratuiti e non necessitano di prescrizione medica.

presso i

(verificare nella lista quali sono i punti ad accesso diretto), la possibilità di eseguire un prelievo venoso per la ricerca degli anticorpi antiHCV, anche in occasione di un prelievo effettuato per altre motivazioni. È disponibile presso i punti prelievo il modulo di consenso informato, da compilare e presentare allo sportello accettazione per poter eseguire il prelievo. In caso di positività agli anticorpi, sarà eseguito sullo stesso campione di sangue un esame per la conferma della presenza del virus (ricerca dell

’

HCV-RNA).

In caso di presenza del virus nel sangue, che conferma la diagnosi, sarà prenotata una visita presso uno Specialista che seguirà il paziente e consiglierà le cure adeguate.

’

L

’

Epatite C è un

’

infezione del fegato causata dal Virus HCV che si trasmette entrando in contatto con il sangue di una persona infetta anche in quantità non visibili (ad es. attraverso la condivisione di rasoi, tagliaunghie o spazzolini, tatuaggi o piercing non regolamentati). L

’

infezione

, quasi sempre senza sintomi, può guarire spontaneamente, ma nel 70% dei casi persiste nel fegato e diventa

“

cronica”

. In questo caso e in assenza di adeguate terapie le conseguenze possono essere gravi: il 20-30% dei pazienti con epatite cronica C sviluppa cirrosi epatica e l

’

1-4% tumore al fegato

.

é

L

’

infezione può essere asintomatica per lungo tempo. Rintracciare il virus nelle fasi iniziali invece è fondamentale per avviare le opportune terapie, che consentono di eradicare il virus nel 95% dei casi, portando a completa guarigione, e prevenendo anche il possibile contagio di altre persone.