Città metropolitana capofila di un protocollo per la valorizzazione della Via Francigena

Costruzione di un’offerta turistica coordinata e di qualità legata all’escursionismo, informazione e promozione, manutenzione ordinaria e straordinaria: sono gli obiettivi del protocollo d’intesa per la valorizzazione dell’itinerario escursionistico “Via Francigena Val Susa”, a cui la Città metropolitana aderisce, assumendo il ruolo di capofila del coordinamento tra i partecipanti e una serie di impegni operativi per la registrazione dell'itinerario. Il capofila è affiancato da un Comitato di pilotaggio e dall’assemblea degli enti e associazioni aderenti.

Il protocollo d’intesa prevede un coordinamento per la manutenzione del tracciato, le attività di promozione dell’itinerario, lo sviluppo e la promozione dei servizi offerti all'escursionista, le modalità di gestione della credenziale e la strutturazione dell’offerta turistica correlata. È previsto che al protocollo aderiscano le Unioni Montane Comuni olimpici Via Lattea, Alta Valle di Susa e Val Susa e Val Sangone, le Città di Torino, Rivoli e Collegno, i Comuni di Alpignano, Pianezza, Buttigliera Alta e Rosta, il CAI Gruppo regionale Piemonte, Pro Natura Torino, l’Opera Diocesana Pellegrinaggi di Torino e il Centro Culturale Diocesano di Susa.

Alla Città metropolitana di Torino compete l’onere di registrare l’itinerario al Catasto regionale del patrimonio escursionistico.La pianificazione della rete escursionistica è lo strumento di indirizzo e programmazione per il recupero e la valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale. La Regione Piemonte attribuisce proprio alla Città metropolitana di Torino e alle Province piemontesi il compito di pianificare lo sviluppo della rete, coinvolgendo gli Enti locali, gli Enti Parco e l’associazionismo, in particolare il Club Alpino Italiano.

Nell’ambito del protocollo d'intesa sulla Via Francigena Val Susa le Unioni Montane e i Comuni hanno invece il compito di controllare la percorribilità e la segnaletica nei rispettivi territori, assicurare la manutenzione ordinaria, far rispettare, dove previsto, il divieto di accesso per i mezzi motorizzati, coinvolgere le associazioni locali, gli imprenditori agricoli, gli operatori turistici, i commercianti e gli utenti nella manutenzione, promozione e valorizzazione delle infrastrutture e dei servizi collegati. È inoltre previsto che l’Opera Diocesana Pellegrinaggi di Torino e il Centro Culturale Diocesano di Susa promuovano l’esperienza del pellegrinaggio e la valorizzazione dei beni storici culturali ecclesiastici lungo l’itinerario. CAI e ProNatura collaboreranno per la manutenzione dei sentieri.

LA VIA FRANCIGENA VAL SUSA

Da sempre la Valle di Susa è una delle aree privilegiate per il collegamento tra Italia e Francia, grazie ai colli del Monginevro e del Moncenisio. Il Medioevo ne ha sancito il ruolo di primo piano in quanto via di transito di mercanti, eserciti, nobili, uomini di Chiesa e pellegrini che dovevano raggiungere Roma o Santiago de Compostela. L’afflusso intenso di pellegrini, mercanti e soldati lungo la Via Francigena produsse un costante scambio di saperi, lingue e religiosità, che contribuirono al sorgere di importanti monasteri, luoghi di culto, cappelle e centri cittadini, locande e alberghi, castelli fortificati, caseforti e palazzi.

La Via Francigena in Valle di Susa è un itinerario che coniuga la scoperta di arte, natura e cultura; enogastronomia, sagre e fiere di antica tradizione sono tuttora viva espressione di identità del territorio. Il percorso si snoda per oltre 170 km con due storiche varianti, a partire dal Moncenisio e dal Monginevro verso il fondovalle, sino alle porte di Torino.