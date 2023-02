Allarme siccità, Romano (Smat): "Per ora nessuna limitazione, ma la risposta l'avremo la prossima estate"

Cielo grigio da giorni, ma su Torino - come nel resto del Piemonte - non è scesa praticamente una goccia di pioggia. E dopo l'estate torrida con poche precipitazioni, anche questi autunno ed inverno non verranno ricordati per l'abbondanza di neve o fenomeni temporaleschi. E da più parti è stato lanciato l'allarme siccità. A rassicurare gli animi è Paolo Romano, presidente di Smat, società a capitale interamente pubblico che gestisce il Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura, depurazione) in 290 Comuni della Città Metropolitana per oltre 2,2 milioni di abitanti.

"A Torino situazione migliore dell'estate 2022"

"La siccità - ha spiegato Romano, a margine di Biennale Democrazia - in effetti c'è, la viviamo giornalmente. Se confrontiamo oggi la situazione di Torino con quella dell'estate scorsa, che era molto critica, vediamo come attualmente sia migliore". "Bisogna capire - aggiunge - la prossima estate come sarà. Oggi non ci sono forme di limitazione sull'uso dell'acqua, abbiamo quantitativi sufficienti".

"Risparmiati 500 litri al secondo"