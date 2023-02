Tutto pronto per la quinta edizione della rassegna "Puzzle Musicale"

La quinta edizione della rassegna ‘Puzzle Musicale’ – ciclo di conversazioni, ascolti e musica dal vivo organizzata dalla Città di Torino in collaborazione con la Biblioteca Civica Musicale ‘Andrea Della Corte’ - ha in programma due concerti il 24 febbraio e il 3 marzo, dalle ore 17 alle 18.30, nel Salone della Biblioteca della Corte al Parco della Tesoriera (corso Francia, 186).

La cantante jazz Sonia Schiavone e le sue allieve della classe di Canto Jazz del Centro di Formazione Musicale (www.comune.torino.it/<wbr></wbr>corsimusica/), Chiara Casagrande, Roberta Ibba, Tiziana Moglia, Giulia Pont, Serena Vergari, accompagnate al pianoforte da Silvia Cucchi propongono un percorso musicale in due tappe che svela le storie raccontate nei testi delle canzoni e gli aneddoti delle loro storiche esecuzioni, ricordando brani celebri della storia del Jazz, con interpretazioni eseguite dal vivo, in duo voce e pianoforte e qualche piccolo ascolto guidato.

Due incontri da 90 minuti - a ingresso libero -, dove si potranno ascoltare brani celebri, da Georgia on my mind a The Girl from Ipanema e altre famose composizioni di grandi autori, come Cole Porter e George Gershwin, del repertorio del Great American Songbook.

Nel primo saranno eseguiti brani jazz che porteranno il pubblico in un viaggio della memoria partendo da Alice in Wonderland del duo Fain & Hilliard alla ballata melodica Lover man composta dal trio Ramirez–Davis e Sherman. Un percorso strutturato da una serie di successi composti dagli inizi del secolo scorso, partendo da Cry me a river di A. Hamilton ad Angel Eyes di Dennis e Brent, passando per Desafinado del duo Jobim/Mendonca fino ad arrivare all'icona Georgia on my mind di Hoagy Carmichael e Stuart Gorrell portata alla ribalta da Ray Charles.

Il secondo appuntamento partirà da Easy to Love di Cole Porter, canzone presente all’interno del musical di Broadway Anything Goes a I was doing all right di George Gershwin che lanciò la cantante-attrice Ella Logan nel film del 1937 The Goldwyn Follies per poi passare a un altro grande successo di Cole Porter datato 1932 dal titolo Night and Day, fino ad arrivare a Luigi Tenco con la sua Mi sono innamorato di te.

Sonia Schiavone insegnante di Canto jazz e moderno da oltre 20 anni. Da professionista e docente ha esplorato il jazz in tutti i suoi stili, la musica corale, il gospel, lo sviluppo della musicalità, l’improvvisazione. Si è esibita in molti festival ed eventi, in Italia e all’estero, ha vinto numerosi premi e riconoscimenti e inciso i suoi ultimi album da solista con l’etichetta internazionale giapponese Da Vinci Jazz.

Per info: www.comune.torino.it/<wbr></wbr>corsimusica/news/dal-13-<wbr></wbr>gennaio-ripartono-gli-<wbr></wbr>incontri-aperti-a-tutti-del-<wbr></wbr>puzzle-musicale/