Conto alla rovescia per l'apertura della Smart Home Torino

Cresce l’attesa per l’apertura dello showroom della Smart Home Torino.

Si sta lavorando alacremente per fare in modo che sia tutto pronto al più presto in via Val della Torre, dove ci sarà una casa intelligente pronta ad accogliere i visitatori che sempre più numerosi si avvicinano al mondo della domotica.

Oltre al mercato residenziale, anche le aziende mostrano interesse per questa tecnologia che grazie alla connettività riesce ad avere quasi tutto sotto controllo. Sì, perché la tecnologia fa tantissime cose, ma il comando e la gestione restano sempre nelle nostre mani.

E con il Progetto Ego, che mette le persone al centro, Smart Home Torino si dimostra attento anche al sociale, puntando su riqualificazione e riadattamento degli spazi e delle strutture degradate o in stato di abbandono sul territorio per trasformarle in luoghi di utilità sociale. L’impegno strutturato nella ristrutturazione degli spazi socio-assistenziali presenti sul territorio al fine di renderli tecnologicamente avanzati e di conseguenza sempre più accessibili.