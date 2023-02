Lear, ancora nubi nere sul futuro dei 420 dipendenti di Grugliasco: i sindacati chiedono aiuto alla Regiojne

Un incontro richiesto già mesi fa (era novembre) in occasione del rinnovo del contratto di solidarietà che scadrà alla fine di maggio. I sedili per Ghibli, Quattroporte, Levante, Gran Cabrio e Gran Turismo non danno garanzie per il futuro. "La posizione dell’azienda, confermata oggi dall’ad Gagliardi, è di totale attendismo rispetto alle produzioni che Stellantis andrà ad allocare nello stabilimento torinese di Mirafiori, nella speranza che l’azienda possa risultare assegnataria delle nuove commesse", dicono i sindacalisti.