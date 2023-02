Mirafiori, nuovo volantinaggio e sciopero contro i carichi di lavoro troppo pesanti

Due sabati di stop agli straordinari, per ribadire ancora una volta un concetto che Fiom sta cercando di evidenziare in maniera ripetuta: i carichi di lavoro insostenibili a Mirafiori, con gli addetti schiacciati, da un lato, dai volumi in aumento per la 500 elettrica e, dall'altro lato, dalla diminuzione degli addetti che fuoriescono (per pensioni o incentivi) senza venire rimpiazzati.



La protesta - che riguarderà sabato 25 febbraio e sabato 4 marzo - è stata annunciata questa mattina davanti ai cancelli della Porta 2 dello storico stabilimento. "L'azienda mette sotto pressione i lavoratori e se questa pressione non trova uno sfogo con le soluzioni che proponiamo da mesi può solo portare all'esplosione incontrollata del malcontento", recita il volantino.