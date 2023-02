Nichelino, la Polizia locale multa i padroni 'distratti' di tre cani

Padroni indisciplinati multati a Nichelino. Il Comando della Polizia locale, nell’ambito di un progetto di controllo in abiti civili presso le aree verdi cittadine, relativamente agli illeciti collegati al Regolamento comunale Tutela Animali, ha provveduto nella mattina di oggi, giovedì 23 febbraio, a sanzionare alcuni cittadini.

Tre padroni multati

In modo particolare, tre persone sono state multate per aver portato in giro senza guinzaglio cani non di piccola taglia. Nelle prossime settimane verranno programmati ulteriori controlli mirati.