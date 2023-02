L'Ensemble Magister Harmoniae di Grugliasco invitata a suonare a Venezia

Nei giorni scorsi l’Associazione Musica Insieme APS ha presentato l'Ensemble Magister Harmoniae a Venezia, ad un Gran Galà di portata mondiale. L'evento era organizzato dall’“Associazione Internazionale per il Carnevale di Venezia” nel prestigioso Museo Correr in Piazza San Marco.

L'Ensemble, formato dal M° Elena Gallafrio violinista e Direttore Artistico dell’Associazione Musica Insieme APS, con i Professori Maria Pia Olivero al violino, Angelica Merlo al flauto, Chiara Sebastiani all'arpa e Alessandro Schirru al violoncello, ha suscitato grande ammirazione riscuotendo un notevole successo tra i prestigiosi ospiti presenti.

Concetta Rinaldi, Presidente dell'Associazione Musica Insieme APS, ringrazia di vero cuore Giovanna Barbiero Presidente dell'”Associazione Internazionale per il Carnevale di Venezia” e tutto il suo staff per la calorosa accoglienza e nello stesso tempo ringrazia il proprio allievo di violino Davide Grassi che ha permesso il contatto tra queste due realtà a lui così vicine e care. Un onore per l’Associazione aver portato e rappresentato Grugliasco a Venezia, gemma preziosa del turismo mondiale. Un incontro tra Musica, Cultura, Storia e Tradizioni.