Venaria lancia un corso per aiutare gli anziani a diventare 'digitali'

La Città di Venaria Reale, in collaborazione con il Liceo Juvarra (gli studenti saranno i docenti del corso), l'Unitre di Venaria, la Parrocchia Santa Maria e la Pro Loco Altessano Venaria Reale, organizza un corso gratuito di alfabetizzazione digitale rivolto a cittadini over 65 interessati ad approfondire alcune tematiche legate all'uso delle tecnologie digitali come pc, smartphone, email, SPID, ecc...

In allegato la locandina con le informazioni per l'iscrizione al corso.

Come iscriversi?



È possibile iscriversi entro lunedì 13 marzo 2023, utilizzando una delle seguenti modalità:



Città di Venaria Reale - Ufficio Relazioni con il Pubblico

Dal lunedì al giovedì, 9 - 12 e 14:30 - 16

Piazza Martiri della Libertà 1

Telefono: 0114072214

Email: urp@comune.venariareale.to.it

Unitre Venaria Reale

Martedì e giovedì, 15 - 18

Via Nazario Sauro 18

Telefono: 0114591704

Email: info@unitrevenaria.it

Pro Loco Altessano Venaria Reale

Tutti i giorni, 9 -12 e 15 -18

Via Andrea Mensa 34

Telefono: 0114597316

Email: info@prolocoaltessanovenaria.eu

Parrocchia Santa Maria - Ufficio parrocchiale

Dal lunedì al venerdì, 9:30 - 11:45 e 16 - 17:30

Piazza Annunziata 10

Telefono: 011495812

Email: santamariavenaria@gmail.com