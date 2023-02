Patente per i primi autisti della Bus Company Academy

Bus Company , azienda di traporto pubblico e noleggio del Piemonte, dal 21 febbraio 2023 può vantare la presenza dei primi otto giovani che hanno frequentato l’Academy all’interno del proprio organico. I ragazzi sono entrati nel mese di ottobre all’interno del corso di formazione intitolato a Clemente Galleano, fondatore della società piemontese di trasporto su gomma, e dopo aver affrontato un percorso di teoria e pratica hanno preso la patente certificata CQC e D persone necessaria per svolgere la propria mansione.

In questi mesi, i 22 ragazzi hanno frequentato la scuola guida, apprendendo nozioni teoriche e pratiche riguardanti i percorsi delle linee, i regolamenti, le mansioni interne all’officina e al controllo dei titoli di viaggio.

Questi i nomi dei ragazzi ufficialmente entrati a far parte di Bus Company: Barnabà Francesco, Devalle Lorenzo, Ferrino Noemi, Ledda William, Petrovska Oksana, Rondinone Ruggero, Shiroka Nicola e Uberto Giorgio .

“Sono molto felice di aver partecipato all’Academy. Fare l’autista era il mio sogno fin da quando ero una ragazzina” afferma Noemi Ferrino, appena uscita dall’esame. Francesco Barnabà aggiunge: “Il corso ci ha fatto entrare in maniera diretta e attiva all’interno del mondo del lavoro, mostrandoci tutte le responsabilità e i doveri che comporta il nostro ruolo. Da oggi non possiamo far altro che portare avanti quello che, oltre ad essere una passione, sarà il nostro lavoro”.