Cinema on Ice, tutto sold out per l'evento con Carolina Kostner: "Spero di rivedere il calore del pubblico di Torino 2006"

Tutto sold out per l'atteso spettacolo Cinema On Ice al Pala Vela che si svolgerà domani, sabato 25 febbraio. Una serata-evento che unisce le grandi colonne sonore alle performance dei campioni olimpici di diverse generazioni, tra i quali Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron, il giovane talento italiano Daniel Grassl e l’ancor più giovane Raffaele Zich, Ambassador delle prossime Universiadi di Torino 2025.

Regina della serata sarà come già annunciato Carolina Kostner che torna a Torino dopo l'esperienza delle Olimpiadi 2006.

"Per me Torino 2006 è stato stato un primo passo verso un’avventura che dura tuttoggi.

Un insieme di espperienze che ho portato dentro di me e ora ho la sensazione di poterle condividere con le nuove generazione".

Alla città sono legati tanti momenti. "Mi ricordo il calore del pubblico e il supporto nonostante tutto e proprio quel calore che speriamo di rivivere per lo spettacolo Cinema on Ice".

Il pattinaggio artistico in un ventennio è cambiato da quando calcava il ghiaccio del Pala Vela.

"La cosa più entusiasmante che è emersa anche in questo Europeo è vedere che stiamo raccogliendo i frutti di un movimento degli ultimi 20 anni".

"Quando ho fatto il mio primo Europeo era una disciplina un po' 'esotica' per noi italiani, i risultati ci sono stati a conferma delle aspettative che avevamo in anticipo - e aggiunge -. È meraviglioso vedere che il mio cammino, come quello di tutta la mia generazione, ha spinto i limiti. Abbiamo forse dovuto allenarci all’estero, stare lontani dalle famiglie, ma adesso possiamo tornare e condividere le nostre esperienze con le nuove generazioni".

Lontana dalle gare, Carolina Kostner ora guarda al futuro sempre nel mondo del pattinaggio ma anche alla famiglia.

"Il pattinaggio farà sempre parte della mia vita, non c’è un prima e un dopo. E' un cammino che si evolve come l’arte. Mi manca forse il fatto di avere la giornata scandita ma d’altra parte adoro il fatto di avere più tempo per la vita privata. Ogni fase della vita ha il suo tempo. Avere una famiglia ha sempre fatto parte della mia visione del futuro. Mi piacerebbe vedere crescere i miei bambini. Sul pattinaggio? Decideranno loro".