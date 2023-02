Carceri, detenuto del Ferrante Aporti cerca di ferirsi con un lavandino. L'Osapp: "I cocci possono diventare armi"

" E’ da moltissimo tempo che chiediamo all'amministrazione un diverso arredo degli spazi occupati dai detenuti, specialmente quello dei bagni e delle docce. I lavandini ed i water son tutti in classica porcellana e sono pericolosissimi, perché facilmente distruttibili ed i cocci diventano delle armi affilate utili o ad autolesionarsi o per aggredire il personale operante ", sostengono i sindacati Osapp, Uil PP, FNS Cisl e FP CGIl PP.

Un detenuto del carcere minorile Ferrante Aporti di Torino ha cercato di ferirsi, giovedì notte, con i cocci di un lavandino in porcellana della struttura. Il soggetto si è procurato profondi tagli lungo tutto il corpo. A salvarlo sono stati gli agenti di polizia penitenziaria, che lo hanno prontamente accompagnato dai medici che gli hanno applicato diversi punti di sutura.

"A gran voce chiediamo che l’Amministrazione Centrale di Roma, approfittando dei lavori di ristrutturazione previsti dal PNRR anche in favore del minorile di Torino, sfrutti questa occasione per sostituire tutti i sanitari con altri fatti di un materiale diverso e che non sia sistematicamente demolito con un semplice calcio o pugno".