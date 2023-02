Anarchici in piazza Castello per Cospito: "Lo Stato lo ha condannato a morte"

Gli anarchici sono scesi in piazza oggi pomeriggio per solidarietà ad Alfredo Cospito. L'ennesima iniziativa, questa volta dopo il mancato annullamento del 41bis per Cospito, si è svolta durante la manifestazione per la pace organizzata per dare sostegno all'Ucraina.

"Lo Stato ha condannato a morte Alfredo Cospito", ha urlato un anarchico al megafono, "E' la chiara volontà del governo di continuare la sua violentissima campagna repressiva contro gli anarchici".

Quasi quattrocento i partecipanti alla manifestazione, che poi hanno sfilato in corteo per le vie del centro storico.