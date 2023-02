Progetto Cantieri 2023, aperta una "Call for Artists" dedicata a professioniste e professionisti delle arti performative

In vista di Cantieri 2023, settimana di workshop gratuiti dedicati all’alta formazione artistica e alla produzione performativa, in programma a Torino ad aprile e giugno, e organizzata da Play with Food festival, Casa Fools e Sineglossa, è stata aperta una Call for Artists dedicata a professioniste e professionisti delle performing arts. La scadenza per le candidature è domenica 19 marzo 2023.

I quattro workshop gratuiti si terranno ad aprile e giugno a Torino:

-Workshop di drammaturgia con Liv Ferracchiati, drammaturgo, scrittore e regista teatrale tra i più celebrati della scena contemporanea italiana (12-14 aprile);

- Workshop di clownerie con Gabriela Muñoz, artista messicana nota in tutto il mondo (16-20 aprile);

- Workshop di recitazione e messa in scena con Mariano Dammacco, drammaturgo e regista, vincitore del Premio Ubu 2020-2021 per il miglior nuovo testo italiano (13-17 giugno);

- Workshop di organizzazione teatrale con Andrea Cerri, direttore artistico e organizzativo del centro di produzione Gli Scarti di La Spezia (15-17 giugno)..