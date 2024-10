Stazione Dora, anche la Regione apre al recupero dell'immobile sull'ex Torino-Ceres

Dopo il Comune di Torino, anche la Regione apre al recupero e salvaguardia della stazione Dora, ex capolinea della ferrovia Torino-Ceres chiusa dal 2020. A comunicarlo l'assessore regionale al Patrimonio Gian Luca Vignale, sollecitato sul tema dal consigliere regionale Alberto Unia.

Le associazioni

L'edificio da fine 2023 è proprietà della Regione, così come tutti gli altri immobili ed infrastrutture dell'ex linea. Negli scorsi mesi anche il tavolo di Borgo Vittoria, che raggruppa 30 associazioni di vario tipo che operano nel quartiere, avevano chiesto di avviare un percorso partecipato per il recupero. L’idea prevede anche la riqualificazione dell'ex Circolo Ettore Valli di via Stradella, situato poco più a monte.

La mozione

La Sala Rossa ha poi approvato una mozione, a prima firma del consigliere del PD Simone Tosto, che chiede di aprire un tavolo di confronto con Rfi e Regione Piemonte per valutare la nuova destinazione d’uso dei fabbricati della ex stazione Dora, il fabbricato viaggiatori e il basso fabbricato adibito ad uffici e spogliatoi.

La risposta

"La tratta Torino-Ceres - ha spiegato Vignale - con i beni ad essa collegati, è non solo un'infrastruttura ferroviaria di indubbio interesse per il collegamento con l'aeroporto di Caselle, ma può rappresentare uno strumento di valorizzazione". "In tal senso saranno attivati tavoli di confronto con i territori e processi di progettazione partecipata analogamente a quanto avvenuto proprio per la Stazione Dora, al fine di sviluppare progetti condivisi e sostenibili per la riqualificazione delle stazioni dismesse dall'uso specifico delle aree limitrofe, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio e rispondere alle esigenze delle comunità coinvolte" ha concluso l'assessore.