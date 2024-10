A Torino ruota panoramica ai Giardini Ginzburg, Lo Russo: "Ci stiamo lavorando"

Il Comune sta effettuando tutte le verifiche del caso per il progetto della ruota panoramica

Torino al lavoro per allestire la ruota panoramica nei Giardini Ginzburg. La conferma che la tanto attesa - e discussa, con tanto di raccolta firme per bloccarne l'installazione - attrazione turistica sbarcherà nel capoluogo piemontese arriva dal sindaco Stefano Lo Russo.

"Andiamo avanti per affrontare le problematiche"

"Ci stanno lavorando - ha spiegato il primo cittadino ai microfoni di TO Radio - gli uffici e gli assessorati competenti: stiamo andando avanti ad affrontare le varie problematiche". "Sicuramente - ha aggiunto - è un'installazione complessa, che deve essere ben localizzata, in conformità con le prescrizioni e le normative" .

"Ci stanno lavorando. Non appena questo lavoro istruttorio sarà determinato, ci saranno notizie più certe e potrà partire l'installazione della ruota che è una cosa che credo possa arricchire l'offerta turistica e culturale della città", ha concluso il sindaco.

Le proteste

Ma la ruota panoramica non piace a tutti: un gruppo di cittadini ha avviato una petizione per impedirne l'installazione, mentre la Soprintendenza ha richiesto un'integrazione dei documenti. La ruota dovrebbe essere alta tra i 50 e 65 metri, con carattere sperimentale e temporaneo, e dovrebbe restare per un periodo massimo di 180 giorni.

È destinata, nella intenzioni dell'amministrazione Lo Russo, ad accompagnare i grandi eventi che saranno ospitati dalla città, tra l’autunno di quest’anno e marzo 2025.