Chieri sostiene il sociale: pubblicato il bando che assegna contributi per le associazioni locali

Il Comune di Chieri ha emanato un bando pubblico per l’erogazione, per l’anno 2023, di contributi e altre utilità economiche nell’ambito del settore sociale a favore di associazioni iscritte nell’Albo delle associazioni del Comune di Chieri o che esercitino la loro attività prevalentemente nell’ambito comunale.

Gli eventi e le iniziative devono avere natura aggregativa, essere connotati da rilevanti aspetti culturali, artistici, ricreativi, educativi, di pubblico spettacolo/intrattenimento, ed essere sostenibili dal punto di vista ambientale.

I benefici concedibili sono: patrocinio; contributi finanziari; altre utilità economiche (concessione gratuita di sale e spazi comunali o di attrezzature comunali per la realizzazione dell’evento; riduzione o esenzione di tributi e canoni locali ad es. canone unico patrimoniale per occupazione suolo pubblico e mezzi pubblicitari; pulizia delle aree pubbliche e raccolta rifiuti; pubblicità sui canali digitali del Comune di Chieri).

I progetti saranno valutati da un’apposita commissione tecnica, e il contributo assegnato da parte della Giunta non potrà superare il limite massimo di 10mila per ciascun progetto, tranne casi eccezionali di progetti di particolare rilevanza.

"È un bando finalizzato a sostenere le realtà che operano nel sociale, privilegiando le associazioni maggiormente radicate nel territorio comunale e le iniziative che, oltre ad essere di qualità ed originali, si caratterizzino per essere sostenibili in termini organizzativi ed economici - commenta il sindaco di Chieri Alessandro Sicchiero - Vogliamo favorire le associazioni che faranno “rete”, è prevista la possibilità di ragionare in termini progettuali triennali, premiando quindi la continuità nel tempo dell’attività progettuale (non sarà necessario ripresentare la domanda ogni anno) e abbiamo previsto la possibilità di aumentare il contributo nel corso dell’anno, qualora dovesse presentarsi una necessità precisa. Siamo fiduciosi che questo bando metta le associazioni nelle condizioni di lavorare nel modo migliore possibile".

I soggetti interessati a partecipare al bando dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla PEC del Comune (protocollo.chieri@pcert.it), oppure via mail a protocollo@comune.chieri.to.it o mediante consegna a mano al Protocollo del Comune di Chieri, in via Palazzo di Città 10, entro le ore 12 del 10 marzo 2023.

Per le modalità di presentazione, la modulistica, i requisiti, i criteri di concessione dei contributi, le spese ammissibili e ogni altra informazione: https://www.comune.chieri.to.it/sociale-salute/bando-associazioni-settore-sociale