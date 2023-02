Circoscrizione 5, un ufficio postale temporaneo in piazza Don Pollarolo

Il Consiglio comunale ha approvato, questo pomeriggio, una delibera dall’assessore all’urbanistica Paolo Mazzoleni, riguardante l’ammissibilità della richiesta presentata da A.T.C. di utilizzare una porzione della piazza Don Pollarolo per l’installazione di un fabbricato che dovrà ospitare, temporaneamente, l’ufficio postale di piazza Montale 8.

L’edificio di via Montale, che ospita al piano terreno l’ufficio postale, dovrà essere bonificato, demolito e ricostruito nell’ambito di un ampio progetto di riqualificazione già approvato e per dare corso a una rigenerazione del quartiere in grado di offrire alla comunità spazi dedicati all’aggregazione e all’incontro, ospitare servizi, attività educative, culturali e a promuovere servizi di pubblica utilità.

Lo spazio polivalente, definito HUB Vallette, gestito dal Comune di Torino dovrà essere uno spazio di comunità generatore di prossimità, una comunità concepita per essere in linea con i principi del Manifesto delle Case del Quartiere della Città di Torino, luogo aperto a tutti i cittadini, accogliente e accessibile, luogo intermedio tra pubblico e privato.