Nati per Leggere, a Chivasso in programma 'La Notte dei pupazzi in biblioteca'

I progetti Nati per Leggere / Cultura per Crescere del Sistema Bibliotecario dell’Area Metropolitana Torinese (SBAM), sostenuti da Fondazione Compagnia di San Paolo e promossi da Regione Piemonte, propongono tra le azioni innovative di welfare culturale la realizzazione della “Notte dei pupazzi” in biblioteca.

L’iniziativa, nata in Giappone nel 2000, prevede che la biblioteca ospiti per una notte i pupazzi (peluche, bambole) portati dai bambini.

Le modalità di realizzazione individuate variano a seconda della biblioteca, ma in linea di massima seguono il seguente schema: i bambini sono invitati a portare il loro pupazzo preferito in biblioteca e a lasciarlo nell’angolo dei piccoli dove potrà trascorrere una notte speciale. A biblioteca chiusa i pupazzi vengono fotografati mentre esplorano i libri tra gli scaffali, leggono, fanno il prestito, interagiscono fra di loro, si divertono… Il giorno seguente ogni bambino potrà tornare a riprendere il suo peluche per riportarlo a casa. Ma insieme al pupazzo, gli verrà consegnato il libro scelto dall’amico peluche proprio per lui: il bambino potrà portarlo a casa per leggerlo e scoprire la storia che custodisce. In occasione del ritiro dei pupazzi, in biblioteca sarà letto l’albo Una notte in biblioteca di Kazuhito Kazeki, Chiaki Okada, pubblicato da Kira Kira e, laddove possibile, saranno mostrate le foto che ritraggono i pupazzi e che testimoniano quanto sia stata divertente la notte in biblioteca. Una selezione delle foto sarà poi utilizzata per allestire una mostra fotografica itinerante presso le biblioteche o le scuole che vorranno ospitarla, costituendo una bibliografia un po' sui generis ma sicuramente d'effetto perché "proposta" direttamente dai pupazzi dei bambini.

Questa attività si inserisce a pieno titolo tra le azioni caratteristiche del Progetto Nati per Leggere /Cultura per Crescere in quanto “facendo leva sulla centralità della figura del pupazzo nella vita dei bambini, ha in primo luogo l’obiettivo di avvicinare i piccoli ai libri e alla lettura attraverso un’esperienza personale che li coinvolge profondamente sul piano emotivo; essa costituisce inoltre una modalità efficace per incentivare la pratica della lettura in famiglia”. E’ quanto sostengono i referenti dei singoli progetti territoriali che fanno capo alle sei biblioteche Polo d’Area dello SBAM (Beinasco, Chieri, Chivasso, Collegno, Moncalieri) e che da qualche anno hanno costituito un gruppo di lavoro impegnato nel coordinamento e nello sviluppo di Nati per Leggere come progetto che coinvolge l’intero sistema.

Il gruppo di lavoro ha pensato di proporre l’evento nel periodo che comprende anche la settimana regionale dedicata alla lettura NPL, denominata “Storie Piccine”, ovvero tra il 13 e il 25 marzo 2023.