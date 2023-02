Settimo Torinese, l'Avis fa il punto della situazione con soddisfazione per i risultati raggiunti: aumentano le donazioni [FOTO]

Appuntamento all'Avis per Settimo Torinese, così da fare il punto su quanto fatto fin qui e cosa fare per il futuro. A cominciare dai 752 euro che, grazie ai risultati 2020 e 2021, l'associazione a livello cittadino ha saputo meritare dall'organizzazione provinciale.



Tra le cifre, però, si è parlato anche di altre voci di bilancio, come il contributo ottenuto dalla lotteria in occasione da La Festa del donatore, che hanno portato 2500 euro di risorse nelle casse.



Resta un disavanzo di 2500 euro perché le uscite sono più delle entrate, anche se non esiste un problema di liquidità. Aumentano del 9% anche le donazioni da parte di chi vuole aiutare l'attività di Avis.