Martín García García debutta all'Unione Musicale

Mercoledì 1 marzo alle ore 20.30 debutta a Torino per la stagione dell’Unione Musicale il pianista spagnolo Martín García García, che si è imposto all’attenzione internazionale con la vittoria del primo premio al XVIII Concorso Internazionale di Cleveland oltre che del terzo premio e del premio speciale per la migliore esecuzione del concerto con orchestra all’ultima edizione del Concorso Chopin di Varsavia (nel 2021).

«Sono particolarmente felice e onorato – ha dichiarato – di poter suonare nella splendida sala del Conservatorio di Torino, che è una delle più interessanti del nord Italia, per una stagione così ricca di storia come quella dell’Unione Musicale, che ospita nel suo cartellone artisti di primissimo piano».

Riguardo alle vittorie che hanno lanciato la sua carriera Martín García García ha raccontato: «Mi sento fortunato e grato per ciò che ho vissuto in occasione del Concorso di Cleveland e del Concorso Chopin di Varsavia, poiché il Covid ha reso tutto piuttosto complicato in ogni parte del mondo. Queste esperienze mi hanno cambiato la vita e sono state una delle occasioni di apprendimento più preziose che abbia mai conosciuto. Credo che due aspetti siano stati fondamentali: innanzi relativizzare la situazione, affrontandola con lucidità e obiettività. Non è stato facile, poiché durante i concorsi devi presentarti al meglio, puntando tutto su una singola esibizione, che si svolge in un breve periodo di tempo. Un altro aspetto riguarda la preparazione e la routine, che sono state fondamentali per poter eseguire a qualsiasi ora di qualsiasi giorno un grande repertorio».