PalaVela esaurito per 'Cinema On Ice', ovazioni per Carolina Kostner

Tutto esaurito al PalaVela per Cinema On Ice (foto di Diego Barbieri/Laura Malvarosa)

Straordinario sold out al PalaVela – il primo "tutto esaurito" dai tempi delle Olimpiadi invernali - per uno degli eventi più emozionanti e spettacolari mai realizzati sul ghiaccio: “Cinema On Ice”, il formatdi show ideato dalla Società Opera on Ice che nasce da una contaminazione fra arte, musica, cultura, sport e cinema che ogni anno sarà il veicolo ideale per trasportare il pubblico verso le Universiadi Invernali di Torino, in programma dal 13 al 23 gennaio 2025.



Il risultato del grande lavoro fatto per realizzare lo show - prodotto da ProdeaGroup con la direzione artistica di Opera on Ice e promosso dal Centro Universitario Sportivo torinese in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema di Torino e il Palavela, tempio italiano del pattinaggio su ghiaccio, sede ufficiale del CUS Torino Pattinaggio su Ghiaccio e sede di gara delle discipline di short track e pattinaggio di figura alla prossima Universiade di Torino 2025 – è frutto di molti mesi di preparazione grazie anche all’impegno di tantissimi professionisti che hanno collaborato con un solo obiettivo: regalare al pubblico una serata magica.



Ma non solo. Lo show si è posto l’obiettivo di sensibilizzare concretamente il grande pubblico al rispetto dell’ambiente, facendosi portavoce dei messaggi e degli obiettivi di 4Elements AssociAction che ha sostenuto l'evento, in collaborazione con la Fondazione ICE MEMORY, e capitanato da CNR Italiano e CNRS Francese. Grazie alla collaborazione con Event Green, inoltre, le emissioni prodotte dall’evento saranno interamente compensate.



Dopo un suggestivo ‘Ice Carpet’ – che ha visto sfilare anche molti beniamini del piccolo e grande schermo e dello sport – gli spettatori presenti al PalaVela hanno ammirato le gesta atletiche ed artistiche del cast di “Cinema On Ice“ che ha dato vita ad uno show suggestivo e poetico, esibendosi sulle raffinate coreografie firmate ‘ad hoc’ da Anna Cappellini con Luca Lanotte e Andrea Gilardi per il sincro: da Carolina Kostner - autentica icona di classe ed eleganza sia in Italia che a livello internazionale - e la coppia francese, Oro alle Olimpiadi 2022, Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron, al giovane talento italiano Daniel Grassl e l’ancor più giovane Raffaele Zich, Ambassador delle prossime Universiadi di Torino 2025, passando per la coppia di adagio che unisce acrobazie da brivido e pattinaggio Annette Dytrt e Yannick Bonheur, la coppia di artistico nazionale Lucrezia Beccari e Matteo Guarise, la coppia aereal Alice Velati e Daniele Pastore e la squadra di pattinaggio sincronizzato Hot Shivers.



“Vivere il pattinaggio dal vivo è un’esperienza unica. L’unione tra sport e arte, tra acrobazie ed eleganza esiste in poche altre discipline” commenta la campionessa olimpica, mondiale ed europea Carolina Kostner, aggiungendo: “Sarò di parte, ma Cinema on Ice è uno spettacolo da non perdere e sono davvero felice siano venuti in tanti”.



La direzione artistica ha proposto nella prima parte un tributo al grande Maestro Ennio Morricone, le cui colonne sonore sono un’autentica, preziosa e insostituibile risorsa narrativa per tanti film che hanno fatto la storia del cinema: tra i tanti, il fascino senza tempo del western in “C’era una volta il west”, l’umanità dolente e smarrita di “Giù la testa” e il complicato e tormentato gioco delle coppie in “Metti una sera a cena”. Nella seconda parte, il pubblico è stato totalmente rapito da altri indimenticabili brani musicali dei più emozionanti film da Oscar, tra i quali “Titanic”, “Il Gladiatore” e “Il Grande Gatsby”.